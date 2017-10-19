微罪送通緝犯600公里 台南警反彈了

台警方2度解送通緝犯到花蓮地檢署，引起台南警界反彈。非當事人。（資料照片，記者王捷攝）

2017-10-19 06:25

〔記者王捷／台南報導〕台南警2度奔波，送通緝犯到花蓮地檢署，引起台南警界反彈，當時花檢澄清：「落網地的地檢署及法院並無管轄權」，但遭警方打臉稱，去年9月新竹縣抓到一名台南縱火通緝犯，南檢檢察官考慮警方舟車勞頓，加上有颱風，就近解送到新竹地檢署視訊遠距訊問；警方以這個例子自嘲，遠端訊問是可行的，但不體諒警方的檢察官，就把警察當成送通緝犯的「鴿子快遞」。

為何台南抓到的花蓮通緝犯，一定要送回花蓮？有偵查佐舉例，檢察官收案，可以想像成偵查隊收派出所案件，沒功獎、沒核分、沒獎金，只是增加公文量，微罪更是開個10分鐘庭就飭回，收案已經很麻煩了，哪有可能A分局偵查隊會幫B分局偵查隊收案？換成落網地的檢察官當然不願意收。

雖然刑訴法85條規定，通緝書內應載明解送地點，加上第91條規定，24小時內可到達的地方，但台灣就這麼小，除非送好幾個地檢署，否則24小時內通緝犯都送得到，也因這兩條刑訴法，成為檢方要求警方解送通緝犯到原地檢署的依據。

但是有警員舉例，去年9月新竹縣警方就逮捕一名被台南地檢署通緝、涉嫌放火案的蘇姓男子，依據刑訴法101條蘇男可能遭法院裁定羈押，依照往例新竹警方要將蘇男解送到台南，不過當時南檢體諒警方舟車勞頓，加上有颱風，因此當天就安排了視訊遠端訊問。

警員指出，以新竹例子來說，放火罪可能被聲押的案例，都可用視訊遠端訊問了，何況這次台南警方是移送偽造文書這種微罪，用視訊代訊也不為過，只是看檢察官願不願意體諒警方，不好的檢察官把鴿子當快遞，法務部應明訂多遠才能啟動視訊遠端偵訊，減少檢、警間解送通緝犯的摩擦。