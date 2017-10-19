獨家》環島奔波12小時送微罪通緝犯 檢：浪費司法資源

2017-10-19 00:15

〔記者王捷／台南報導〕去年12月本報獨家踢爆檢方陋習，台南警方歷時16小時奔波，將女通緝犯送到花蓮地檢署，當時高檢署書記官長陳傳宗認為有法律爭議，建議法務部修法；但修法未果，事隔不到一年，台南警方16日又逮一名被花檢通緝的張姓男子，涉嫌偽造文書，這次又耗費12小時將人送到花蓮；檢察官認為，此舉浪費司法資源，希望法務部能認真檢討。

張男疑涉財務糾紛，被害人在花蓮提告偽造文書，是最高本刑5年以下徒刑的輕罪，台南警方循線逮到人，由於路程遙遠，要加強戒護，因此派出所兩名警員停止其他勤務，16日下午專程開巡邏車從台南沿國道3號北上，繞經宜蘭到花蓮，再經南迴公路返回台南，歷時12小時才押送通緝犯，返回台南已經是17日凌晨。

這不是台南警察機關第一次載送人犯到花檢，去年12月，警方也曾押送一名女詐欺通緝犯到花檢，歷時16小時才回到台南。當時有警員抱怨，在通訊發達的年代，若被害人在台北提告，嫌疑人向警方溝通，就近到警察機關製作筆錄即可，但檢方不顧員警的人權，再遠都要警察送人犯，也浪費了司法資源，批評檢方是活在「史前時代」。

這項批評引起法務部討論，認為有修法必要，避免司法資源浪費，也維護警察人權，不過批評引來檢方不滿，有檢察官宣稱「偵查不公開」，認為案件有管轄權無法轉移，還私下打電話，劈頭就責罵警官，用意似乎是「提醒」別透露太多檢、警潛規則讓媒體知悉。

有檢察官打臉稱，所謂「偵查不公開」是對檢察體系外不能公開，但檢察體系內互相通知不是難事，如果只有微罪、沒有羈押問題，地檢署間可互相幫忙代訊問；例如，日前台南抓到一名中風半身癱瘓、遭高雄地檢通緝的侵占案通緝男子，警察變成看護，將半癱男子抱出、抱入，從台南送到高雄，其實南檢、雄檢間可以互相配合，傳真資料代訊，減少司法資源浪費，也維護警察權益。