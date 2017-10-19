相信真愛不會騙她 刪對話、撕匯款單護「男友」

2017-10-19 00:13

〔記者王捷／台南報導〕楊姓女子疑似在網路上結識1名帥哥網友，2人很快就在網路上互稱老公、老婆，3個月內帥哥網友編織各種理由自稱經濟不好過，要楊女幫忙，但是因為楊女一邊講電話、一邊匯款，令一旁民眾懷疑楊女遭詐騙，向警方報案，警方到場時，楊女正準備匯一筆5萬元給男網友，警方告知楊女這個「男友」是詐騙集團，但楊女被帶到警所後，為了袒護男友將之前的匯款單全數撕毀，要保全真愛。

28歲的楊女在按摩店工作，生活作息日夜顛倒，因此讓她交友圈相當狹隘，約3個月前她在網路上認識1名男網友，男網友照三餐的關心，讓楊女覺得很貼心，不久2人就在網路上交往，同時男網友也露出了真面目，以手邊沒錢、金融卡停用等理由，要楊女先匯款。

12日下午，楊女又接到男網友的通知，拜託她匯款5萬元，楊女前往郵局匯款，因為一邊打電話，一邊操作ATM，讓在旁民眾覺得楊女遭到詐騙，向警方通報，不過警方到場時，楊女卻不願讓警方看見網友的賴對話，將對話全數刪除。

警方告知楊女可能陷入詐騙陷阱，不過楊女更相信堅貞的愛情，認為「男友」不會騙她，只是目前缺錢需要她幫忙，她被帶回警所後，警方問到她到底匯了多少錢時，她絕口不提，並且在現場將所有匯款單全數撕毀，警方也無可奈何，最後讓楊女離開。