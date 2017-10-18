10/18 大福彩、大福獎及今彩539頭獎 均摃龜！

2017-10-18 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月18日）開獎的第106000083期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第106000249期今彩539，頭獎也摃龜。

第106000083期大福彩中獎號碼為：「05、11、16、26、34、35、38，特別號33」，頭獎摃龜；貳獎1注獲得，可得25萬元；參獎共58注獲得，每注可得4000元；肆獎共1331注獲得，每注可得400元；普獎共9783注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共2注獲得，每注可得10萬元。

第106000249期今彩539中獎號碼為「06、09、18、31、32」，頭獎摃龜；貳獎共174注獲得，每注可得2萬元；參獎共5861注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬9450注獲得，每注可獲得50元。

第106000249期39樂合彩中獎號碼為「06、09、18、31、32」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共118注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6740注中獎，每注可得1125元。

第106000249期3星彩中獎號碼為「572」，正彩共25注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000249期4星彩中獎號碼為「9559」，正彩共3注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」