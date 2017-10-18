獲釋出獄才不久 男子寺廟內吸毒身亡

2017-10-18 22:06

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市錦西街9號的永靜寺地藏王廟，今日傍晚保全人員在寺廟內後方的禪房內，發現借住的58歲黃姓男子全身赤祼的陳屍在床上，左手臂上還插有不明針筒，身旁有不明白色粉末。

轄管中山分局中二派出所據報前往調查，黃男近期才獲釋出獄，但因長期未與家人聯繫，所以透過友人的幫忙，才得以暫時寄住在寺廟後方的禪房。

檢警晚間根據初步查驗，長期有心臓方面慢性疾病的黃男，疑是施打毒品過量，以致發生心肌梗塞瘁逝，但確實死因，還待作一步解剖鑑識。

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