洗衣亭日光燈私接路燈 男洗手觸電身亡

疑似洗衣亭日光燈漏電，父子、鄰居接連觸電，子身亡。（記者簡惠茹攝）

2017-10-18 21:58

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣員山鄉陳姓鄉民今天晚間在水溝旁的洗衣亭疑似觸電，當場沒有呼吸心跳，陳男父親急著救人也被電傷，連鄰居要把他拉上岸也被電倒。台電表示，經查路燈的電線遭私接到洗衣亭的日光燈，因為漏電，整座洗衣亭全都是電。

今天下午5點多，38歲陳男剛向老闆借貨車要開回家，快要到家時，先到住家附近水溝旁的洗衣亭洗手，他光著上身、穿短褲，不料疑似因為洗衣亭的日光燈漏電，觸電後倒在水溝裡。

父親、鄰居急忙搶救 也被電擊受傷

陳男的母親難過地說，當時她正要去洗衣亭洗衣，看到兒子在水溝裡載浮載沉，手機也掉到水裡，她趕緊跑回家叫76歲的丈夫出來幫忙，結果丈夫下水要拉兒子上來時也觸電，附近70歲劉姓鄰居見狀也趕緊出手協助，沒想到也不慎遭到電擊。

宜蘭縣消防局下午5點45分獲報，抵達現場時，陳男已經沒有呼吸心跳，急救後宣告不治，陳男父親和劉男意識清楚，但是有電擊傷，分別送醫急救，並通知員山鄉公所及台電人員前往斷電處理。

台電表示，洗衣亭的日光燈是有人私接路邊路燈的電線發電，從洗衣亭後方的路燈，往下接到水溝，再連到洗衣亭的日光燈，具有高達220伏特的電力，經過檢測，整座洗衣亭都有電，水溝反而沒測到電力，目前先將電力切斷。

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