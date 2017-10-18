女藥師擄生技女董座討700萬 恐嚇「埋在山上」

2017-10-18 21:15

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一家生技公司疑因公司經營不善倒閉，引起兩名參與投資的女藥師不滿，數度索債未果後，竟委託討債公司在本月15日下午光天化日下押走唐姓女董座逼債，期間除動手毆打，還恐嚇若不籌錢將「埋在山上」，直到隔天清晨，女董座趁歹徒熟睡逃出摩鐵脫困報案，結束驚魂17小時。

警方調查指出，55歲唐女約2年前到台中開設生技公司，遊說開藥局、具藥師資格的40歲侯姓親戚「錢景」可期，侯女找來同業的楊姓同學集資6、7百萬元投資，未料生技公司卻因經營不善倒閉，侯、楊二人不甘血本無歸，多次向唐女索債未果，才委託經營討債公司的31歲張姓男子出面。

15日下午1時30分左右，侯女以有事商談為由誘騙唐女外出到一中商圈的一中街、育才南街口碰面，上車後，侯女立即下車，由張男反鎖車門載唐女離去，途中行經台中殯儀館時，唐女一度欲反抗下車，卻遭張男以小孩安危恐嚇，張男隨即開車一路北上，先到新北市板橋一家摩鐵軟禁唐女，此時住台北的楊女也前往會合交付委託要債的本票後離去。

張男接著又開車搭載唐女到土城山區，期間並在車內毆打、掌摑，恐嚇稱若不趕緊籌錢要將對方「埋在山上」，隨即又開車到萬里區投宿另家摩鐵拘禁唐女，直到隔天清晨6點多，唐女趁著張男體力不支熟睡之際逃出脫困，同時向金山警分局報案。

案發轄區台中市第二分局接獲通報立即組成專案小組，昨天下午陸續通知侯、楊2女及張男等3嫌到案說明，2女坦承確委託張男向唐女要債，但未示意暴力相向，張男承認要債過程有動手，訊後全案依妨害自由、傷害、恐嚇等罪嫌送辦。