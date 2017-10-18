狂拿6張專業證照 更生人「棄毒從良」

2017-10-18 19:01

〔記者黃文瑜／台南報導〕「來這裡的人99％都想戒毒！」更生人林先生今天以「學長」身分回到明德戒治中心，分享戒毒成功的經驗，他目前在北部公司上班，還考取6張專業證照，順利回到社會重新出發。

林先生說，自己從18歲交到壞朋友染毒後，有20年的時間都離不開毒品，進出監獄多次，在獄中的時間長達10年半，想戒毒不容易，「其他地方都交待我們不要跟別人聯絡」，但是更生人不是大家都有一技之長，回歸社會也經常碰壁，在獄中真心想改，但出社會後又因失意、不被接納，再走回歹路！

林先生分享說，在戒治過程中毒癮發作，是比較初期的狀況，雖然過程辛苦，但只要一段時間沒接觸毒品，就不會有生理上的反應，比較難改的是「心癮」，有時候覺得辛苦而想到過去的生活，產生拉扯，狀況好的時候，偶爾也對自己不信任，擔心自己又再走錯路，讓家人擔心。

不過，林先生說，從明德出來到現在5年多，都沒再碰過毒品，因為在監獄裡的心靈導師，在他出獄後還會持續陪伴和關心，在人生失意、遭遇困難時，不會再回去找以前的朋友，而能得到幫助。

林先生出獄後還先到寺廟修行4個月，接者去職訓上水電課程，一連考取5張證照，甚至還有1張業界難考的乙級證照，就業1年多後，又再考到品管證照，順利重回社會，讓他很有成就感，更希望自己的經驗能帶給「學弟」啟發，克服困難。

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