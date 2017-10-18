註銷車牌汽車丟路邊 法官認證外觀爛免罰13萬

2017-10-18 18:31

〔記者吳政峰／台北報導〕留姓女子的車102年註銷牌照、棄置桃園路邊，2年後，交通事件裁決所認定車子還可使用，卻未懸掛號牌、停放道路，依違反「使用牌照稅法」及「道路交通管理處罰條例」罰13萬3906元。她主張，車子無法行駛，屬廢棄車輛，提告抗罰。案經一、二審法官檢視照片，均認為車子確實「爛」到明顯失去效用，判免罰。

桃園環境清潔稽查大隊與警方104年11月間赴轄內一處巷弄勘查留女的車，稽查人員指車體無明顯積塵，未達廢棄車輛認定標準，員警遂認定該車「未懸掛號牌於道路停車」，開單移送裁決所。

裁決所採納上述兩單位見解，除依占用道路開罰，還以「註銷牌照之車輛使用道路」責令補稅，並處應納稅額2倍罰鍰，共開罰13萬3906元。

留女提告抗罰，主張車牌已註銷，停駛多年，車子鏽蝕故障，車頭還繫有一條繩索供拖拉，足證沒有動力，為廢棄車輛，應由環保機關移置清除，而非被當成未懸掛車牌停放道路開罰。

桃園地院行政法庭檢視車輛照片，4個輪胎破裂毀損、消風下陷，引擎蓋烤漆褪色、車身老舊毀壞，已符合「占用道路廢棄車輛認定基準及查報處理辦法」之廢棄車輛認定標準，判免罰。

裁決所不滿，指專業的稽查人員已認定不是廢棄車，且留女註銷牌照後並未辦理報廢，仍可重新申領牌照復駛，開罰有據，上訴求逆轉。

台北高等行政法院表示，照片看起來，留女的車輛確實無法行駛，可歸於「車輛髒污、鏽蝕、破損，外觀上明顯失去原效用之車輛」，屬於事實認定，而非稽查人員專業判斷範疇，原判決無誤，判裁決所敗訴，全案定讞。

基隆市交通隊交安組組長李文雄指出，不論車輛是否報廢，只要未懸掛車牌，一律不得行駛或停放於公共道路。