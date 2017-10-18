藉口教游泳 色老翁連摸2輕熟女下體

2017-10-18 18:16

〔記者楊國文／台北報導〕74歲彭姓老翁被2名輕熟女閨密指控藉口教她們游泳，卻趁機隔著泳褲偷摸她們下體、大腿前側內側，憤而提告，彭翁堅稱未性騷擾，但法院勘驗泳池監視器錄下一名男子教導女被害人時伸手亂摸一事，彭竟硬拗「這色狼不是我」，高等法院不採信其說詞，今依2個性騷擾防治法罪嫌，判彭翁5月徒刑定讞。

判決指出，去年8月23日晚上8時，30歲出頭的小玲、小雪（均化名）到台北市立松山運動中心游泳，彭翁主動示好表示要教小玲游泳，當她將頭埋在水裡做漂浮動作時，彭翁的手原本在小玲腋下，另一隻手摸她的大腿，突然間，彭翁的一隻手就滑到她的大腿前側內側並亂摸，接著還用手指隔著泳褲摸她的下體約5秒鐘時間。

小玲被彭翁舉動嚇到，覺得不舒服，有被侵犯的感覺，就躲開彭翁，去找小雪聊天。

不久，彭翁主動表示要教不會游泳的小雪游泳，竟如法炮製，先摸小雪大腿前側內側，並2度用手指隔著泳褲摸小雪下體。

小玲因為是被害人，對彭翁動作特別注意，結果全程目擊彭翁以手指摸小雪下體的過程，還生氣的瞪視彭翁，果然，彭翁就停止性騷擾動作。小玲、小雪商量後，確定彭翁是故意性騷擾而提告。

審理時，彭翁否認性騷擾，委任律師則辯稱，彭翁教她們游泳，難免會有肢體接觸，彭翁主觀上沒有性騷擾意圖，但法官均不採信其辯詞。