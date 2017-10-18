海難漂流7小時奇蹟獲救 印尼大廚：不敢再討海

怒海餘生的印尼籍大廚鍾廟深上岸後神情仍很驚恐。（記者王俊忠攝）

2017-10-18 17:32

〔記者王俊忠／台南報導〕宏都拉斯籍貨輪「民安輪」今凌晨在高雄外海翻覆，14名落海船員中印尼大廚鍾廟深最後獲救，今下午4點多被台南海巡隊巡邏艇送回台南商港碼頭後送醫。海巡員轉述，鍾男會講客家話，並說這是第一次上船當廚師，心想可多賺些錢，沒想到險送了小命，幸好平時拜媽祖，是媽祖保佑他能再看到3個孩子。

踏上碼頭的鍾廟深看起來仍很驚恐，面對記者詢問是否「OK」？他只點點頭，其他不願多說。

鍾廟深不會游泳，海巡隊員轉述，他自稱是印尼華僑，過去曾到美國、日本等國當廚師，這是第一趟上船當廚師，因為這趟約可賺新台幣3500元，想到為了多賺點錢差點沒命，覺得很傷心，以後不敢再上船當廚師了！

鍾廟深說，因為很怕水、不諳水性，貨輪翻覆時其他船員都跳下海，只有他不敢跳，直到凌晨兩點多跟著沉沒的貨輪落海，就這樣從暗夜漂到上午9點多，在海上漂流7個多小時到安平外海，被安平籍隴豐二號漁船人員發現救起，真的很感激隴豐二號救命之恩。

台南海巡隊代艇長楊誠輝轉述，鍾廟深說，漂流時海浪很大，喝了很多海水、一直吐，很難過，獲救後身體失溫、不斷發抖，海巡馬上提供棉被包覆保溫，也提供熱茶、食物，但鍾都吃不下，原本看起來還算堅強，沒想到快到碼頭時，鍾廟深可能想到怒海餘生、大難不死，情緒激動到突然痛哭失聲，海巡員連忙安撫。

「祝福他！」楊誠輝說，鍾廟深在海上漂流7個多小時，能獲救真的很幸運，一般來說，過去海巡救援也很難遇到這種奇蹟。

相關影音