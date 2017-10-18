通緝犯躲越南7年開台味小吃店度日 今被押返歸案

2017-10-18 17:00

〔記者邱俊福／台北報導〕45歲男子呂德強95年間被警方緝獲涉嫌持改造散彈長槍，法院判處3年7月有期徒定讞，卻利用候審期間，搭機潛逃越南長達7年，還在越南平陽省開設台味小吃店，刑事局國際科駐越南聯絡官接獲情資，請越南警方協緝，昨天循線將呂嫌緝捕，今天下午押返歸案。

警方說，呂嫌是在99年5月間，利用法院候審期間偷偷搭機潛逃越南，南投地檢署發布通緝，而台越警雙方在合作緝捕、並遣返我國籍外逃通緝犯上，已累積許多成功案例，將基於打擊犯罪無國界的決心，與各國執法機關密切合作，持續追緝逃海外逃犯。