檢察官沒日沒夜偵辦偽藥案 搜索當天正巧要提親…

2017-10-18 16:42

〔記者張文川／台北報導〕新北地檢署檢察官莊勝博，今年3月為了偵辦「冠脂妥」降血脂偽藥案，搜索當天正好要提親，一邊辦婚事一邊忙著辦案，所幸沒有延誤終身大事，最終仍順利抱得美人歸。

法務部高檢署與衛福部食藥署為了防制食品、藥物犯罪，今天合辦「強化查緝食品藥物犯罪」研討會，邀集行政院食安辦公室、農委會、環保署與檢警調等單位，討論在行政與司法警察之間，建立在查緝食藥犯罪案件時的跨部會聯繫平台。

新北地檢署主任檢察官廖先志提出專案報告時特別提到，新北檢今年3月查緝「冠脂妥」偽藥案時，承辦的專案檢察官莊勝博，搜索當天原本早已安排好提親，忙著提親還在一邊處理此案。

為了此案，莊勝博還在LINE成立「沒日沒夜」專案群組，偵辦過程中一共開庭150次，今年6月起訴汐止地下藥廠4人；幸好沒有為了辦案而擔誤時辰，順利完成娶某大業。

研討會圍繞「查緝及蒐證、聯繫及合作、釐清法令疑義及統一行政解釋、提升人員專業能力」四大面向討論，高檢署與食藥署並提出「檢察機關查緝食品藥物犯罪案件執行方案」草案由各部會討論，研議設立聯繫平台，做為往後查緝食藥犯罪時的指揮、聯繫、偵查與新聞發布的協調指揮機制，以提升查緝效率，盡快掃除食藥犯罪與黑數。

衛福部長陳時中表示，法務部的協力可彰顯政府打擊食藥犯罪的決心；食藥署長吳秀梅說，衛生單位的行政調查過程有侷限，須司法檢察協助，因此有必要研究建立打擊犯罪平台，跨部會合作打擊犯罪。

法務部長邱太三表示，食品藥物安全需要跨部會、跨團隊、跨領域、中央與地方合作，檢察機關是協力的後盾；高檢署檢察長王添盛說，高檢署已設立「打擊民生犯罪督導小組」督導各地檢署偵辦民生犯罪案件，不論司法或行政機關，雖然分工職責不同，基於政府一體，涉及刑責的食藥案件仍須行政、檢察合作才能迅速處理，以免讓違法業者有機可乘。