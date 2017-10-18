和死神搶命！ 老闆、消防員、醫護接力救活觸電男

2017-10-18 16:38

〔記者陳建志／台中報導〕南投一名李姓男子，14日工作時不慎觸電，呼吸心跳停止、失去意識，老闆趕緊打119求救，台中市消防局指揮中心派遣員林忠立，立刻線上指揮進行CPR急救，並由隨後趕到的救護人員接手，經AED評估電擊，順利讓他恢復呼吸心跳送醫，經醫護接手照顧隔天就恢復意識，由於心肺功能停止後，能救回並意識清醒的機率不到2％，真的很幸運，李男和媽媽今天獻花感謝救命的消防人員和醫生。

南投草屯一名33歲的李姓男子，上週六在香菇工廠上班時不慎觸電，強大的電流不但讓右手食指瞬間爆開，李男也昏倒、失去呼吸心跳，謝姓老闆見狀趕緊打119叫救護車，當天執勤的指揮中心派遣員林忠立，詢問患者狀況後，研判不立即進行CPR，恐因缺氧過久導致更大傷害。

因此立刻啟動「DA-CPR」（派遣員線上指導CPR），請謝男開啟手機擴音，先請他雙手交疊壓胸，然後跟著他複誦「1上、2上、3上....」，以此頻率連續做了100下後進行評估，沒多久霧峰消防分隊隊員許勝宗趕到，先由副手接手持續進行CPR，自己則操作AED，評估後建議電擊，只電擊1次就恢復心跳，立即送亞大醫院急診室。

亞大醫院急診室主任鍾侑庭表示，李男到院時已經恢復呼吸心跳，不過呼吸仍不穩定，因此進行氣管插管輔助，並進行全身性檢查，隔天就恢復意識；他強調，台灣因心肺功能停止，能救回並意識清醒的機率不到2％，李男真的很幸運。

鍾侑庭表示，民眾因心臟病突發、窒息、溺水或觸電等引起猝死，只要能在4分鐘內進行CPR，5分鐘內進行電擊，就能讓氧氣循環到腦部、全身，不但增加存活機會，並能讓神經功能恢復，再次強調CPR急救的重要，提醒現在法令對於善意急救已不罰，CPR也不需再口對口，呼籲民眾不要排斥。

李男恢復良好即將在明天出院，今天和媽媽出席記者會，獻花感謝救命的消防人員，消防人員謙虛的說，「這是我們應該做的」；李男表示，只記得工作時突然被電到，後來發生的事就不記得了；媽媽則說，當天工作返家接到先生通知，嚇到快暈倒了，真的很感謝消防人員和醫護救命之恩。

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