警署配發新槍「卸彈桿」斷裂引質疑 基層：硬扳什麼材質都會斷

2017-10-18 15:32

〔記者吳仁捷／新北報導〕警政署斥資數億採購德國製Walther （PPQ M2）手槍，因重量較輕、採用塑鋼材質，員警私下稱為塑鋼槍、塑膠槍，但近來新北市警察局使用發放的新槍教育訓練時，發生一名警員模擬新槍卡彈排除時，退出彈匣時壓斷卸彈匣釋放桿，成為該槍卸彈桿操作不慎斷裂首例，基層質疑塑膠槍是否耐用及安全；新北市警察局說，該案為操作不當個案，已回報警政署瞭解。

新北市警察局後勤科說，這批換槍堪稱警政署20年來，最大規模警用隨身短槍枝採購案，共向德國卡爾華瑟專業製槍公司，採購4萬9600把Walther （PPQ M2）手槍，分成4批時間引進台灣，警政署近來陸續驗收配發。

新北警方說，事後已回報槍枝損壞狀況，並在訓練過程詳細解說槍枝構造及使用方法，讓員警能快速熟悉新槍；但有使用過的員警說，卡彈後本來就不能硬扳退彈桿，應該朝無人處輕拍後，按程序排除，員警強調，任何材質物品強行排除，都有斷裂或毀損風險。

新北市警方為第二梯次發放，9月底起各警分局陸續進行新式槍枝教育訓練課程，但三峽警分局一名警員模擬新槍卡彈卸彈匣時，因不熟悉新槍構造拆卸，加上沒有遵守教官指示操作，反倒以大拇指強硬壓斷槍身的彈匣釋放桿，造成該把Walther PPQ M2手槍淪為全台因操作不慎斷裂首例；有警員開玩笑稱，「塑膠槍」也太脆弱了。

三峽警分局說，上月19日，進行新槍教育訓練課程，教官解說新式槍枝構造、拆卸使用要領，但過程中，一名學員因不熟悉新槍操作流程及構造，進行槍枝雙卡彈、強卸彈匣故障排除操作時，學員利用大拇指強壓卸彈匣釋放桿，造成塑鋼材質撥桿硬生斷裂，事後損壞新槍也報請槍枝維修廠緊急更換零件，雖然學員操作不慎損壞，應是訓練階段，不會懲處，但將個別加強訓練。

警方說，該學員操作卸彈時強壓卸彈匣釋放桿，沒有依指示強制拉退彈匣，造成塑鋼材質撥桿斷裂；而正確排除雙卡彈故障方式為，按壓槍枝卸彈匣釋放桿，同時強拉退彈匣，排除彈匣與滑套間卡彈，程序完成再次拉槍枝滑套，完全排除槍管裡的卡彈，最後才可重新插入彈匣再拉滑套，完成預備射擊動作。

但有使用過的員警說，卡彈後本來就不能硬扳退彈桿，應該朝無人處輕拍後，按程序排除，任何材質物品強行排除，都有斷裂或故障風險。