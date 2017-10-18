虐殺子女渣男收押禁見 住禁見房不能會客

2017-10-18 15:17

〔記者林國賢／雲林報導〕涉嫌虐殺子女的李姓男子，目前在雲林第二監獄服刑，獄方指出，李男目前收容在禁見房，禁止會客與對外通訊，情緒正常，看不出犯下殺害子女惡行。

李姓男子去年3月因詐欺案入監服刑，典獄長吳承鴻表示，李男入監後，有到工場從事代工工作，也會閱讀獄方提供勵志書籍與小說，表現算正常，看不出是虐殺子女的凶嫌。

吳承鴻說，李男在本月6日被裁定收押禁見，也不能閱讀書報，但情緒仍相當平靜，他見過很多殺人嫌犯，像李男如此冷靜，真的很少見。