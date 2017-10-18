何明洲上任高市警長首波人事異動 竟為這件事....

2017-10-18 13:52

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市官警電玩弊案從仁武、鳳山延燒至左營，二線四星退休的左營分局前副分局長遭收押，因這位陳副分局長退休後擔任警友會幹事，辦公室又在左營分局，案情恐有急轉直上的可能，高市警局今發佈人事異動，異動的都是被約談交保的官警。

這也是何明洲上任高雄市警察局長首波人事異動，卻是因為電玩弊案，希望提振警察形象與士氣，不過，據了解檢偵辦官警集體涉貪及約談行動並未停止腳步，電玩弊案案情可能向上發展，目標仍是前專勤組、維新小組的不良成員。

新人事異動如下：

1、左營督察組長林明波調行政科警務正

2、仁武派出所警務員涂啟峰調小港分局

3、小港交通組長費德清調法制室警務正

4、苓雅分局警員魏永山調六龜分局警員

5、苓雅行政組長林奇成調秘書室警務正

6、林園督察組長毛甫白調左營督察組長

7、旗山督察組長蘇偉荃調林園督察組長

8、督察室督察員蔡志雄調旗山督察組長

9、刑大督察組長溫基興調湖內督察組長

10、湖內督察組長官志洋調刑大督察組長

11、督察室警務正周春成調苓雅行政組長

12、保安科警務正曾贊憲調小港交通組長

13、督察室警務正陳正資調督察室督察員

14、行政科警務正郭玄琳調督察室警務正

15、秘書室警務正陳文魁調督察室警務正

16、法制室警務正鄭德仁調保安科警務正

17、小港警務員吳崑琳調仁武派出所所長

18、保大小隊長黃俊誠調楠梓分局巡佐