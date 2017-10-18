澎203號縣道講美段車禍 散落物波及旁車

2017-10-18 13:58

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖203號縣道講美路段，今日發生一起擦撞車禍，雙方車主竟是居住在西嶼竹灣同一戶的親叔姪，而嚴重撞擊造成的散落物，也擊中過往來車，導致張姓車主左前車門毀損，而張姓車主與蔡姓姪子是同事關係，真是無巧不成書。

警方調查指出，今日上午7時41分許，澎湖縣道203號線11.5公里處講美路段，由居住在西嶼竹灣村的大蔡民眾駕駛的黑色休旅車ARB-0858，由馬公往白沙方向行駛，不知何故未依規定駛入來車車道，擦撞到對向由居住在同村的小蔡駕駛的自小客車E6-3096，當場發生巨大碰撞聲，吸引路旁住戶外出查看，並報警處理。

由於衝撞力過大，黑色休旅車在現場打滑轉圈後，直接衝入路旁草叢，駕駛座前的安全氣囊爆開，駕駛大蔡頭腳手部都有多處擦傷；另外小蔡駕駛的自小客車，車頭遭到重擊後零件散落一地，小蔡也是頭腳手部都有多處擦傷，所幸2人都無生命危險，由消防局白沙分隊緊急送往三總澎湖分隊救治，2人酒測值都為0，警方正進一步調查肇事原因。

另外由於自小客車零件散落一地，差不多數十公尺，散落物還撞擊到由張姓民眾〈白沙赤崁人〉駕駛的自小客車8F-7716，自白沙往馬公方向行駛，導致自小客車左前車門毀損，所幸車內人員並無受傷，張姓駕駛酒測值也為0，對於車損損失將待警方交通鑑識報告出爐，釐清責任歸屬，再依法進行求償。

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