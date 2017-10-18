停車場冷血槍殺兩命 陳福祥當庭向死者母親道歉

2017-10-18 14:06

〔記者楊國文／台北報導〕黑道殺手陳福祥涉前年北市峨眉停車場雙屍命案，北院依殺人等罪判他死刑，高等法院今辯論終結，陳男對一審判死沒意見，庭末並當場向2位死者的母親道歉，但2位死者母親都不接受，痛罵陳「殺人償命」，全案訂11月29日宣判。

2015年1月，在押的陳福祥（40歲）對外宣稱，有10公斤的毒品K他命想賣，透過中間人與一名台中的藥頭牽上線，同月13日對方指派蔡宗育（24歲）、蔡鎧陽（21歲）北上取貨。

陳男與蔡宗育、蔡鎧陽約在北市峨眉停車場碰面，先叫蔡鎧陽去買飲料，趁空檔開6槍射殺蔡宗育，再對買好東西回來的蔡鎧陽爆頭奪命，拿走雙蔡帶來取貨的440萬元逃亡14天被捕，羈押至今。

一審認定陳男漠視人命，且殺人手段兇殘、惡性重大，依兩個殺人等罪判死刑、褫奪無期徒刑終身。此外，民事部分，判陳應賠償兩名死者家屬共3836萬元。

高院審理時，陳男供稱不認識雙蔡，但察覺蔡宗育有帶槍，懷疑雙蔡參與他先前被台中地區毒販黑吃黑的事件，等候蔡鎧陽購物回來期間，他詢問蔡宗育此事，見蔡宗育伸手摸腰際，他以為對方要掏槍，於是先動手槍殺蔡宗育。陳男說，此時蔡鎧陽回來，看見蔡宗育陳屍車內，怒罵他還狀似要拿車內的手槍反擊，於是他開3槍射殺蔡鎧陽自保。

兩名死者親人今出庭旁聽，都痛罵陳男預謀黑吃黑，卻把殺人責任推給雙蔡，怒罵陳男「人渣！廢物！」、「為了脫罪，什麼話都敢講，殺人就是要償命！」，不接受陳男當庭道歉，陳的辯護律師則請求對陳男從輕量刑。

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