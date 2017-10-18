一聲鬼吼！酒駕男被查獲持毒

2017-10-18 13:46

〔記者吳仁捷／新北報導〕毒蟲蔡政益酒駕敘攤，行經新北市板橋路段，他見員警在路旁盤查騎士，竟搖下車窗對員警鬼吼，但這一吼讓員警起疑，騎車尾隨，發現蔡嫌不但酒駕，車上還藏有海洛因毒品，對自己招惹警員，被查獲酒駕與持毒犯行，後悔莫及。

警方調查，17日凌晨1時許，板橋警分局大觀所員警在大觀路二段與環河西路五段口執行盤查機車騎士時，37歲毒蟲蔡政益駕轎車「搖擺」經過，突搖下車窗對著執勤員警鬼吼鬼叫，引來民眾側目，員警一開始還以為他是被盤查民眾友人，但民眾說不認識他，對於他吼什麼也一頭霧水。

2警直覺有異，盤查後騎車尾隨蔡男座車，蔡姓駕駛加速往土城方向逃逸，警方通報支援並一路緊追，直到蔡嫌開車擦撞分隔島後，停在土城擺接堡路動彈不得，警員上前逮人，但員警一靠近就聞到蔡男身上濃濃酒味，對他酒測後，酒測值高達0.52mg/l，員警當場逮人、搜索，蔡嫌開始慌張，頻向警方說「歹勢！」

大观派出所副所長李元鈞一打開後車門，就發現腳踏墊上2包白色粉末，追問這蔡嫌，他辯稱「沒啦！我怎麼可能在玩那個！」，因無法交待毒品來源，才承認毒品是自己買的，辯稱先在板橋薑母鴨店喝酒，準備到土城找朋友敘攤，但在車上太悶，看到員警執勤，一時興起搖下車窗大吼大叫，未料這舉動反而引起警方懷疑，連帶藏毒也露餡，員警最後也將他依毒品條例及公共危險等罪送辦。

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