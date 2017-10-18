不讓女兒監護權 狠夫派出所前砍妻逞凶

2017-10-18 13:36

〔記者林嘉東／基隆報導〕黃姓男子疑不滿妻子想要回女兒監護權，在派出所旁持開山刀砍妻4刀，幸警察聽到黃妻喊：「救命」搭救，上前將黃男壓制，救了黃妻一命。基隆地檢署複訊後以黃涉犯重罪聲押他。

基隆市警一分局延平派出所附近昨晚10點驚傳砍人事件，值班警員聽到婦人淒厲喊叫：「救命」聲，跑出來查看，赫見一男子正持開山刀揮砍婦人，趕緊上前制止壓制，但婦人腹部、手等多處濺血，其中一刀深及腹部，現場血跡斑斑，警方趕緊將身中3、4刀的婦人送醫救治，婦人腹部那刀致脾臟破裂，經急救後，生命跡象穩定。

警方調查，持刀砍妻的31歲黃姓男子，與小他1歲的妻子劉女育有一子，2人婚後感情不睦已離婚，黃妻以先生暴力相向，向法院聲請保護令獲准。

黃稱，他剛剛收到法院核發的保護令，妻子昨晚約他在基隆市警一分局延平派出所碰面，兩人見面後，妻子希望能要回女兒監護權，被他拒絕後，竟以她有保護令要脅他就範，他越想越火，就拿隨身攜帶的開山刀砍妻子。

警方聞黃妻救命聲出面將黃壓制在地，除當場查扣他的開山刀外，另在他機車內查獲一只信號彈，訊後依殺人未遂與違反社會秩序維護法將他移送法辦，檢察官吳美文複訊後，今天上午以黃違反保護令及涉犯重罪為由聲押。