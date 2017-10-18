偷車賊穿紫「潮T」作案 3小時就被逮了

傅男騎著贓車趴趴走。（記者許國楨翻攝）

2017-10-18 13:21

〔記者許國楨／台中報導〕台中市傅姓男子居無定所打臨工為生，還四處偷車做為代步工具，但身上穿有「I LOVE HAPPY」字樣的紫色潮T早被員警謹記在心，前天他又偷騎走一部機車，警方立刻調閱出沒地點附近所有電眼，靠著明顯的紫衣特徵，短短3小時內就找到失竊機車並順利在網咖內逮到這名「I LOVE偷車」的竊賊。

台中市第二分局立人派出所當天清晨接獲民眾報案，表示停放在自家騎樓的機車因鑰匙未拔遭竊，警方立刻調閱附近監視器，發現一名穿著紫色T-Shirt，上頭印著「I LOVE HAPPY」字樣的男子稍早徒步經過，隔了一分鐘後又折返騎走機車，警方將竊嫌照片發佈給鄰近分局，立刻有其他分局同仁回報該名慣竊已在他轄竊取2輛機車，且都是穿著同一件T-Shirt行竊。

但因他居無定所導致查緝不易，警方立即發動追緝，經調閱路口監視器，發現竊嫌得手機車後曾在北區忠明八街附近徘迴趕到至現場搜尋，果真在附近忠太東路上找到失竊機車，但排氣管已經冷卻。

警方隨即再過濾該處監視器，發現竊嫌早上得手機車後馬上停放該處往綠園道走去，經驗老到員警根據竊嫌離去方向研判應是到網咖，果不其然，一進去馬上就看到顯眼的紫衣身影正在網咖休息，他看到警察找上門還嚇了一跳，直說以為將贓車停遠一點就不會被抓到，警方進一步查出紫衣男是38歲的傅姓慣竊，訊後全案依竊盜罪嫌送辦。