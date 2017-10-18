散布與法國酒商性愛片 鄧曉倩又被判刑1年

2017-10-18 13:10

〔記者張文川／台北報導〕10年前曾與南僑化工少東陳宏文、陳的姊夫李樹發三角戀，進而散布性愛照黑函的的寵物美容師鄧曉倩，被判刑1年10個月後，4年前再次如法炮製，廣發她與法籍酒商交往時的性愛影片，法商跨海提告，台北地院今依妨害風化、恐嚇罪，判處鄧女1年有期徒刑，可易科罰金72萬元。可上訴。

鄧曉倩10年前與陳宏文交往，又與陳的姊夫李樹發暗通款曲，鄧女懷疑陳宏文劈腿，遂匿名散布自己與李樹發的性愛照，寄黑函攻擊陳宏文始亂終棄，並宣稱自己也是影片曝光的被害人，但檢警循線調查，證實是鄧曉倩自導自演報復陳宏文；此案鄧曉倩被判刑1年10月定讞。

不料，鄧女4年多前與法國籍酒商交往，隨後分手，但2015年初，法籍酒商跨海向刑事局國際科提告，指控鄧女分手前向他透露曾經為了他墮胎，還寄了10多封匿名的電子郵件，給法國多家紅酒業者，散布2人交往時的性愛影片，再以英文恐嚇他「要讓所有人看到你的真面目」、「你讓一個生命消逝，我也要讓你付出代價」。

檢警獲報循郵件IP位址與法商提供的女方資訊，搜索鄧女住處，確認是鄧女所為，依妨害風化、恐嚇罪提起公訴，北院經2年審理，認定鄧曉倩構成散布猥褻影像、恐嚇危害安全罪，判刑1年，每日可易科2000元罰金，1年刑期共可易科72萬元。