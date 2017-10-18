涉挖國有山坡林地蓋休閒農場 2男被起訴

2017-10-18 13:06

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕新竹、苗栗的露營區亂象鬧得沸沸揚揚，宜蘭縣也不例外！曹姓及黃姓男子涉嫌侵占宜蘭縣員山鄉長嶺路附近面積約2203坪的國有山坡林地，未經申請就開挖整地，設置游泳池、營本部及瀑布區等設施，打算建立休閒農場，全案宜蘭地檢署偵結，依竊占罪嫌起訴。

近年露營區興起，山坡地遭違法濫墾、濫伐造成水土流失的問題嚴重，員山鄉58歲曹姓男子及58歲黃男，遭國有財產署告發，涉嫌於105年7月間，侵占國有面積約為2203坪的山坡林地，該土地的使用分區為森林區，使用地類別為農牧用地。

曹男未經申請，就委託黃男就在國有山坡地違規整地，設立游泳池、營本部及瀑布區等露營設施，打算建立鳳梨屋休閒農場，作為營利使用，宜蘭縣政府於同年8月接獲檢舉後，隨即派員前往現場察看，發現曹男除侵占國有地，還未經申請在山坡地進行開發，也違反水土保持法的規定。

據了解，曹男的休閒農場將朝養殖香魚的方向規劃設置，仍在向宜蘭縣政府申請；偵查中曹男辯稱，該國有地是他向一名黃姓股東承租的，該男原本就有在使用，不符竊占構成要件，他更指出，完全不懂養殖跟休閒農業，都委託他人處理。

全案原先經檢察官偵辦後，以不起訴處分，但國有財產署申請再議，台灣高等法院檢察署檢察長發回續行偵查，檢察官再次偵查後終結，依宜蘭縣政府提供的現場圖、現勘紀錄表，認為曹男及黃男所為涉犯竊占等罪嫌，依法起訴。