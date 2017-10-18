搭捷運一週內遭「頂」2次 女怒糾色狼提告

2017-10-18 12:33

〔記者謝君臨／台北報導〕年約30歲出頭的凃姓男子，涉嫌利用上班時間捷運人潮擁擠，在車廂內以下體緊貼、磨蹭2名女子臀部，其中1名女子在一週內還被凃男騷擾2次；庭訊時，凃男否認犯行，辯稱2女意圖向他勒索，但因2女指述一致，再加上檢察官勘驗監視器畫面、凃男進入站紀錄，認定凃男確涉性騷擾犯行，今將他起訴。

據悉，凃男身高約180公分、體重75公斤左右，長相清秀斯文，戴著黑色膠框眼鏡，犯案時一身西裝筆挺，還隨身攜帶公事包，看起來就如同一般上班族，不料竟涉嫌性騷擾3名女子，其中一案在新北地檢署因罪嫌不足獲不起訴，但在台北地檢署轄區內對2名女子的3起犯行，就沒有這麼幸運了。

檢方調查，今年4月至5月間，凃男於上班尖峰時間搭乘捷運板南線，在板橋站先鎖定一名身型豐腴的A女，看著她步下樓梯後，隨即尾隨對方進入捷運車廂，而後利用人潮擁擠之便，緊貼A女身後，涉嫌以下體磨蹭A女臀部，A女察覺有異，透過車窗玻璃反射看見凃男容貌，但因怕誤判，第一時間並未反應。

不料過了一週，A女於相同時間、地點再次看見凃男，當時車廂內人潮不多，但凃男卻靠她很近，當捷運停靠新埔站時，眾多乘客湧入車廂，凃男又故技重施，不但緊貼A女臀部，甚至還隨著A女移動挪動下體，A女憤而將包包往後甩，意圖隔開凃男，到站後，A女通報捷運警察，但凃男卻趁隙逃離。

捷運警察協助A女調閱監視器後，發現凃男下車後，並未立即離開捷運站，又涉嫌以同樣手法性騷擾另名B女，而後A女、B女分別對凃男提告，凃男則因傳拘不到，被檢方發布通緝，日前才落網。

庭訊時，凃男承認當時確有搭乘捷運，但否認有對A女、B女性騷擾，辯稱是對方意圖勒索，才對他提出不實指控。

不過，檢察官調閱凃男進出站紀錄，發現他在站內停留時間均超過1小時，與他的搭乘距離時間顯不相符，再加上監視器拍下他尾隨2女的身影，以及2女對於凃男犯案手法指述一致，檢察官因而認定凃男確涉性騷擾犯行，將他起訴。