小小消防體驗營 苗栗600學童參與

小朋友在家長的陪同下，從濃煙體驗區中學習趴地掩鼻逃生。（記者鄭名翔攝）

2017-10-18 12:22

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕防火防災從小紮根。苗栗縣政府消防局為加強防火、防災的常識宣導，今早於竹南運動公園舉辦小小消防體驗營，邀請共10所幼兒園、600多名小朋友，模擬火災現場，學習逃生及滅火技巧，小朋友透過實際操作，邊遊戲邊學習，藉此養成正確消防觀念。

小朋友在婦宣隊阿姨的指導下，實際操作噴水滅火器。（記者鄭名翔攝）

這場小小消防體驗營共安排7項體驗課程，包括水滅火器操作、濃煙逃生、著火滅火、緩降機、避震逃生、消防衣著裝及水兵橫渡等。參與的幼兒園大班小朋友，在現場防火婦宣隊的阿姨指導下，一一操作消防滅火及逃生的技巧。

小朋友學習著火後，藉由停、躺、滾技巧自行滅火。（記者鄭名翔攝）

現場由消防局副局長匡夢麟先為小朋友做簡單的防火防災教育宣導，並讓小朋友穿上消防衣、操作噴水滅火器，並設置濃煙體驗區，讓小朋友學習如何從濃煙密布的災難現場逃生。小朋友對於這樣的體驗都感到很新鮮，也從輕鬆有趣的過程中，培養消防基礎常識。

防火婦宣隊的阿姨現場示範如何從濃煙中逃生。（記者鄭名翔攝）

匡夢麟也表示，民眾對防火及逃生知識的技能都還不夠充足，過去也屢屢發生慘痛案例，因此希望藉由這樣的活動，將正確的防災知識向下紮根，也讓小朋友把學習到的觀念帶回家庭中，建立更完備的防火、防災系統。

幼兒園的小朋友穿上消防衣，模樣可愛。（記者鄭名翔攝）