警察淪賊有癖好 屢偷女警內衣褲遭免職

2017-10-18 12:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局五分局四平派出所的許姓男警察，曾在4年前任職豐原警分局期間，盜拷女警的鑰匙，潛入女警香閨偷竊，被調到台中市五分局，卻仍不改癖好，在今年7月與8月間，4度潛入女警備勤室，偷竊黃姓女警的內衣褲，再把內衣褲藏放其他地方，女警發現內衣褲短少，物品被翻動，於是暗中裝置密錄器，驚見男警淪落為賊，許員宣稱他4年前潛入女警租屋處，被列為管制人物，心情鬱悶，透過行竊女警內褲，來讓長官重視與注意他，台中地檢署依竊盜罪起訴，中市警局並將他記2大過免職。

許員於2016年間，在豐原警分局豐原派出所服務時，心儀一位未婚女警，他先偷偷跟蹤女警，得知女警的租屋處，再把女警放在派出所桌子上的鑰匙暗中拷貝，趁女警還在服勤時，偷偷潛入女警的租屋處，女警發現物品被翻動，向長官報告，督察發現是許員所為。

至於許員當時是否偷竊內衣褲？豐原警分局當時不否認，但拒絕說明詳情。許員辯稱沒有偷竊物品，是關心女警而潛入查看生活起居，許員被很快被調到台中市五分局，不料，他卻又故態複萌。

五分局所屬的黃姓女警，發現備勤室（專供女警睡眠的房間）物品被翻動，且內衣褲不翼而飛，她暗中裝置密錄器錄影，竟發現許員潛入備勤室內偷內衣褲，報請上級處理後，許員坦承今年7月13日、19日與25日，以及8月4日，4度潛入備勤室偷內衣褲，再把內衣褲放在其他地點。

台中地檢署偵查庭時，許員宣稱，他因4年前入侵女警租屋處，被記過調職並列為「管制人物」，無法升遷，也無法參加各種升遷考試，心情相當鬱悶，才想透過偷女警內衣褲來引起長官注意與關心。不過，檢方認為，許員心情鬱悶，可透過各種管道反映，何需偷女警內衣褲？依據竊盜罪嫌起訴，台中市警局五分局指出，許員已非首度入侵女警休息處偷竊，已經記2大過免職。