神鬼交鋒現實版 詐騙到新營副分局長 車手上當GG了

新營副分局長程江來（中）機警反將車手，南市警局副局長林金郎（右二）今頒獎。（記者楊金城攝）

2017-10-18 11:39

〔記者楊金城／台南報導〕假綁架、真詐騙的老梗再現，但這次詐騙集團在太歲頭上動土，踢到鐵板，落入警方圈套，車手落網。「受害人」是台南市新營警分局二線四星的副分局長程江來，一番神鬼交鋒，2個小時內，18歲車手上當，乖乖就逮。

「程仔，你兒子跟我們買了3公斤的K他命，欠了我們240萬，你要怎麼處理?」，此時，電話內也隱約傳來男子陣陣的哀號聲，「爸爸，我是○○（兒子名字），快來救我啊」。

昨天中午，程江來接到詐騙電話，對方指他的兒子積欠240萬的毒品錢，現在在他們手中，要求他代為償還。

詐騙的老梗手法，讓程江來一聽就知是騙局，決定將計就計。一邊和詐騙集團通電話虛與委蛇，一邊到分局偵查隊辦公室，到了辦公室，眾人看見副分局長比了比詐騙承辦人的位子，再聽到部分對話內容，刑警的敏感度馬上知道是怎麼回事。

對方先是要求程江來到超商購買遊戲點數，程反應快，佯稱年紀大了，不知如何購買。幾經周旋，雙方約在新營高工交付款項。殊不知警方佈下天羅地網。

當車手還未現身，警方依詐騙集團的犯案習性，員警就在附近逮捕形跡可疑，鬼鬼祟祟，手持手機一直報告狀況的18歲游姓車手。

游嫌還是名大學生，他供稱因積欠同學2000元債務，想找工作，淪為詐騙集團的車手。詐騙集團怕車手黑吃黑，要求他簽下100萬元的本票，再派游男搭乘高鐵南下，先到高雄路竹收取22萬的詐騙贓款，再指示游男到新營取款，但踢到鐵板。

南市警局今表揚程江來等人，新營分局長王森瑒說，詐騙集團慣於製造讓被害人緊張、單獨面對的情境來詐騙金錢，破解最好的方法，就是「要冷靜」，撥打警方165反詐騙專線查詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆