母親喪葬費用人民幣偽鈔付款 業者大罵「不孝子！」

警方查扣該批偽鈔。（記者王冠仁翻攝）

2017-10-18 11:35

〔記者王冠仁／台北報導〕黃姓殯葬業者日前拿著40張百元人民幣，跑到台灣銀行告訴行員要兌換，但行員發現這些人民幣色澤、防偽設計與真鈔差異頗大；警方追問黃男偽鈔來源，黃男喊冤指是客戶用來支付母親喪葬費的尾款，大罵「想不到這年頭連老媽喪禮費都是假的！真是不孝子！」。警方除將黃依偽造有價證券罪送辦，也進一步追查黃男客戶下落。

警方表示，從事殯葬業的黃姓男子（39歲），日前下午2點，拿著40張百元人民幣紙鈔，跑到台灣銀行斗六分行，他告訴行員要兌換手上這批人民幣。不過，行員接過人民幣紙鈔後，發現鈔票摸起來十分光滑，行員拿來專用放大鏡檢視這些人民幣的色澤、防偽設計及質感，發現與真鈔差異頗大，研判黃男拿來的鈔票是偽鈔，進而通報保七警方。

「鈔票哪裡來的？」警方追問黃男，黃男喊冤，聲稱這些人民幣是日前他一名客戶，用來支付其母親喪葬費的尾款，他認為現在人民幣流通頻繁，也想說給客戶方便，「只要是錢就可以」，想不到連喪葬費都是假的，「令人傻眼」。

警方說，經銀行鑑定，這40張百元人民幣紙鈔應為偽鈔，台灣銀行於是依據中央銀行「偽造變造外國幣券處理辦法」，將這批偽鈔填具「偽（變）造外國幣券截留單」並加蓋「偽（變）造作廢」章，同時警方也將黃送辦，同時追查黃男的該名客戶。