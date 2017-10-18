驚濤駭浪三小時獲救 宏國貨輪船長：謝台灣伸援

2017-10-18 11:35

〔記者王俊忠／台南報導〕今凌晨一點多在高雄外海翻覆的宏都拉斯籍貨輪「民安輪」印尼籍船長蘇利優諾獲救受訪時、心有餘悸地說，當時海象惡劣、風浪很大，十四名船員全穿救生衣、游上救生筏後，可惜一人失蹤，在四至五米浪高的海上漂浮，心裡很害怕，幸在驚濤駭浪夜等待三小時後，救援的台灣海巡艇出現，一顆驚懼的心才放下。

台南海巡隊說，船難發生時海域平均風力七至八級、陣風十級，浪高約四至五米，是大到巨浪等級。

三十二歲、個子瘦小的蘇利優諾透過會講中文的船員安瓦力翻譯表示，他不清楚船上冷凍貨櫃裝什麼貨物，當時貨輪在高雄外海風浪很大，大浪打彎船欄杆，前甲板的海水液壓抽水管也被大浪打斷，機艙內不斷有海水湧入、進水，整艘船逐漸沉沒。

蘇利優諾說，他當機立斷決定棄船，請所有船員穿上救生衣，並放下兩艘救生筏，十四名船員全數跳海、游泳爬上一艘救生筏，另一艘被大浪逐漸打遠，沒想到四十七歲大廚TJIUNG MIAU SEN沒能爬上救生筏，當時暗夜海象惡劣，逃生過程沒看到失蹤的大廚。

今上午十點多，蘇利優諾與另十二名獲救船員得知失蹤大廚也獲救生還，都很高興的歡呼慶賀；船長說，很感謝台灣海巡等救援單位伸出援手，他們上岸後已透過高雄船務公司的印尼友人打越洋電話向家人報平安。

海巡隊說，最後在今上午九點五十五分被台南安平外海一艘漁船救起的印尼大廚，其獲救位置與船難通報位置相距十三海浬，換算失蹤大廚漂走長達二十三公里遠。