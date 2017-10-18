非法移工中暑暴斃 遭同鄉棄屍八掌溪

2017-10-18 09:40

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕上月19日持觀光簽證來台的32歲印尼籍男子SAMSUL KARIMULLAH，到嘉義工作第1天疑因中暑暴斃，非法滯留台灣打工的同鄉擔心不能繼續工作，竟在台灣陳姓工頭帶領下，將死者棄屍八掌溪與赤蘭溪匯流處，經警方鍥而不捨追查，終偵破這起震驚台灣、印尼棄屍案，今天早上將相關涉案人士移送法辦。

水上警分局是在9月28日接獲民眾報案，指稱水上鄉義興村往中庄村八掌溪與赤蘭溪堤防旁內側香蕉園有一具男屍，警方因無法確認死者身分，而公布其衣著、飾品和特徵，但始終無人出面指認，即使採得死者DNA也無比對對象，致案情陷入膠著。

不過警方不忍這位疑似外籍男子的死者死不瞑目，抽絲剝繭進行追查，終在案發現場旁所調閱的監視器影像中，隱約看到一部廂型車於案發現場停留，由於監視器影像存留即將被覆蓋，及時發現彷彿有神明相助，讓承辦的員警覺得「很玄」。

經專案小組深入追查、調閱500餘支監視器與過濾3萬多台車輛，終鎖定遺棄屍體涉案車輛。昨日動員60多名警力，兵分8路同步執行傳喚、拘提、搜索等，緝捕（傳喚）陳姓犯等4人到案，經指認供出死者為32歲印尼籍男子SAMSUL KARIMULLAH「三順」。

陳姓工頭供稱，9月23日發現死者於工作場所出現疑似中暑現象，返回住處後陷入昏迷，隨即暴斃死亡，因而夥同3名印尼籍滯台非法移工，將屍體載運到溪畔遺棄，但相關死亡原因仍需待法務部法醫研究所鑑定報告確定。