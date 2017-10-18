警裝嫖客小姐摸鳥 新北市府和按摩店官司纏訟

警員喬裝尋芳客，抓到小姐提供性交易，新北地院行政法庭判按摩業者李老闆勝訴，台北高等行政法院發回更審。（記者吳政峰攝）

2017-10-18 09:18

〔記者吳政峰／台北報導〕朱姓警員104年喬裝尋芳客，與阮姓按摩妹談妥加購40分鐘「抓龍筋」，李姓養生館老闆因此被新北市政府裁罰6萬元。李男主張店內有「嚴禁色情服務」告示，管理無失當，提告抗罰。新北地院行政法庭認為員警為辦案，比一般人具更高「引誘性」，本案屬「偶發」，判李老闆勝訴。新北市政府傻眼，上訴台北高等行政法院扳回一城，發回更審。

判決指出，警方懷疑李男的養生館暗藏春色，104年10月7日深夜派朱員喬裝顧客前往消費，買了100分鐘的按摩時數，由阮女服務，時數即將結束之際，阮女問朱要不要再加40分鐘，並用手撫摸他的下體說「可以按摩這裡」。

朱員點頭稱好，卻趁著阮女外出跟櫃台反映加節時，呼叫在外埋伏的同事進來逮人。

新北市政府接獲警方通報，認為李男提供「小姐」與「嫖客」性交易場所，違反都市計畫法，開罰6萬元。

李男不服，主張店內已張貼「嚴禁色情服務」告示，按摩房有大片玻璃可供外人透視，收費屬中價位，並與小姐簽立「絕不額外提供色情服務」之切結書，已善盡管理責任，不應受罰。

阮女否認摸鳥，反控遭朱員摸大腿及臀部，衣領還被扯下；朱員則證稱阮女以生意不好為由，要求加購40分鐘換抓龍筋，並出示錄音檔佐證。

新北地院行政法庭認定阮女確有性交易，但指出，大批警力進入養生館搜索，未查到其他按摩妹有性交易之舉，足認朱員為了辦案採證，較一般顧客具「引誘性」，本案應屬偶發，看不出老闆有違反注意義務之過失，判決撤銷6萬元罰單。

新北市府傻眼，控養生館確實違法當為媒介性交易場所，現場也有沾滿精液的毛巾，妨礙周遭居住環境，開罰無不當，提告上訴。

北高行合議庭看完原審判決，認為現場明明有錄音，可查明朱員是否有引誘阮女性交易，但原審卻未調查，逕以喬裝採證就論斷員警具較高「引誘性」，進而造成「偶發」性交易，已違反證據法則，因此廢棄原判決，發回新北院更審。