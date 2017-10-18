宏都拉斯貨輪高雄外海翻覆 13人獲救1失蹤

海巡人員救援翻覆貨輪落海船員。（記者王俊忠翻攝）

2017-10-18 08:20

〔記者王俊忠／台南報導〕海洋巡防總局於18日凌晨1時38分接獲國搜中心通報，指宏都拉斯籍貨輪「民安輪（MING AN）」於高雄港西方36浬處翻覆、發出棄船求救信號，船上共有14名船員（皆為印尼籍），海洋總局調派線上及緊急待命艦艇計1艦3艇前往搜救，並通報國搜中心調派空軍及空勤總隊直升機加入搜索行列，今天清晨5時12分救起13人，其中大廚1人仍持續搜救中。

海洋總局指出，「民安輪」於18日1時38分在高雄港西方36浬處發出遇險求救信號、棄船待援。海洋總局獲報後立即成立緊急應變中心，調派澎湖隊澎湖艦、台南隊PP-10051、高雄隊PP-10052及PP-3557艇緊急馳援，運用搜救優選規劃系統，依現場海流、風向及到達現場時間等因素，精確規劃搜救熱區（HOT ZONE），並由澎湖艦艦長擔任現場指揮官，分區指揮各艦艇進行搜救。

凌晨3時17分10051艇等艦艇陸續趕抵現場搜救，4時51分發現救生筏與待救船員，即展開搶救，並於5時12分將救生筏上13名船員全數救起，海巡人員先將有失溫現象的船員就近送回台南海巡隊碼頭就醫外，持續針對失蹤1名船員進行搜救。

海洋總局調查發現「民」船於17日下午2時6分從高雄港報關出港前往越南，途中因海象惡劣，前甲板海水液壓抽水管遭海浪打斷，前艙浸水致整船沉沒，棄船時未能順利登上救生筏的1名船員失蹤，海洋總局持續擴大搜索中；另針對海面散布半沉貨櫃，已通報交通部航港局發布航行佈告，提醒過往船隻注意航行安全。