高雄外海凌晨驚傳貨輪翻覆 13人獲救

2017-10-18 07:55

〔即時新聞／綜合報導〕宏都拉斯籍貨輪「MINGAN」今日凌晨在高雄永安外海34浬翻覆，海巡獲報後前往救援，目前救起13人，尚有1人失蹤。

根據《中央社》報導，海巡署台南海巡隊人員表示，該艘2673公噸貨輪，今日凌晨1時許在高雄永安外海34浬因不明原因翻覆，船上14人棄船逃生，我獲報後由台南、高雄及澎湖海巡隊派艦艇趕往救援。

台南海巡隊在凌晨3點多救起13人，其中有人失溫，尚有1人失蹤，現場還有3艘艦艇搜進行搜救。海巡隊人員指出，13名船員中有3名印尼籍，其他人身分還有待確認。