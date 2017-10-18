半癱通緝犯躲長照2年：警察終於來抓我了

2017-10-18 00:00

〔記者王捷／台南報導〕61歲半身中風癱瘓的劉姓男子，2年前託兒子將他送進長照中心，豈料劉男因9年前的侵占案在2011年遭通緝，警方獲報後到長照中心逮人，這時劉男已無法走路、大小便失禁，只能用含糊的聲音向警方說：「終於來抓我了」，訊後警方與劉男的兒子將他抱上車，移送地檢署。

警方17日下午獲報，一名通緝犯躲在醫院，但一到醫院才發現，劉男坐在輪椅上，還插著鼻胃管，生活無法自理，半身癱瘓已經2年多，雖然劉男情況令警方感到可憐，但遇到通緝犯不得不理，3名警員合力將劉男抱上警車，並通知劉男孩子到警所。

劉男說話表達困難，但在警車上用盡力氣，含糊向警方大約說，警察終於來抓他，讓他能了結一樁心事，否則每天都擔心這件事。警方指出，劉男涉嫌的侵占案，疑似是在9年前幫一位朋友收款，但是自己生活也不好過，因此沒將錢給受害人，加上劉男與家人、朋友斷絕聯絡，將戶籍地設在戶政事務所，被害人找不到劉男才提告，直到6年前遭到通緝。

劉男的兒子到警所後，協助警方抱父親下車，他說，父親與家人斷絕聯絡超過10年了，2年前父親連絡他，這時父親已經中風，雖然長照中心一個月要3萬元費用，他當裝潢工人收入不多，但是還是要盡孝道，打拼讓父親能住在長照中心。

警方在劉男兒子陪同下做完筆錄，訊後在劉男兒子協助下，將劉男抱上車子，由警方陪同從台南送到高雄地檢署歸案。

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