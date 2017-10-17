狠夫婦虐死兒 阿公知情不報還協助棄屍

2017-10-17 23:34

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊分局去年10月協尋未報戶口的李姓失蹤男童，意外查出男童在102年間已遭36歲生父李建治虐死棄屍在雲林縣出海口，警方追查更指出，當時因李男與32歲妻子陳巧芝因不熟當地路況，竟然是由李男的父親導航帶路棄屍，讓警方傻眼。

警方表示，李翁自小溺愛李嫌，當時得知兒子闖下大禍，不僅未通報警方，甚至協助將孫子的遺體丟到雲林縣台西鄉舊虎尾溪出海口，但棄屍後未過多久李翁即中風，全身癱瘓，僅剩下言語功能，目前仍躺在療養院治療。