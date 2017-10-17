10/17 今彩539頭獎開出2注！大樂透頭獎摃龜

2017-10-17 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月17日）開獎的第106000087期大樂透，頭獎摃龜；第106000248期今彩539，頭獎開出2注，每注可得獎金800萬，由新北市板橋區懷德街181巷13號的「吉運來彩券行」及新北市板橋區大仁街72號1樓的「仟億萬彩券行」開出。

第106000087期大樂透中獎號碼為：「01、03、06、11、19、27，特別號：05。」頭獎摃龜；貳獎開出2注，每注可得207萬1527元；參獎共95注獲得，每注可得2萬3538元；肆獎共206注獲得，每注可得6978元；伍獎共3594注獲得，每注可得2000元；陸獎共4752注獲得，每注可得1000元；柒獎共4萬298注獲得，每注可得400元；普獎共5萬5805注獲得，每注可得400元。

第106000087期49樂合彩中獎號碼為「01、03、06、11、19、27」，四合開出21注，每注可得20萬元；三合共126注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4083注中獎，每注可得1250元。

第106000248期今彩539中獎號碼為「06、24、31、32、35」，頭獎2注獲得，每注可得800萬；貳獎共136注獲得，每注可得2萬元；參獎共5413注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬2973注獲得，每注可獲得50元。

第106000248期39樂合彩中獎號碼為「06、24、31、32、35」，四合摃龜；三合共78注中獎，每注可得1萬1250元；二合共3966注中獎，每注可得1125元。

第106000248期3星彩中獎號碼為「839」，正彩共30注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000248期4星彩中獎號碼為「4165」，正彩共16注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」