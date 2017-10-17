本月第5起！又有船隻海上失去動力待救

2017-10-17 21:10

〔記者陳宜加／台北報導〕又有船隻出狀況！交通部航港局晚間表示，本國籍雜貨船「新華輪」機械故障失去動力待援，下午4時許接獲海巡署洋巡總局通報，「新華輪」於莒光東南方36浬處（北緯25度40.55分，東經120度33.5分）失去動力漂流，船上共9員（本國籍6員，外籍3員），無立即危險。

航港局於收到行政院海岸巡防署海洋巡防總局通報後，即成立海難災害應變中心，海巡署原派遣海巡艇PP-10063（100噸級）及PP-5038（50噸級） 前往現場，因風浪過大而返回，航港局即通報國家搜救指揮中心本案狀況，若有需救援將再通報該中心協助，並協調中華搜救協會瞭解船東洽詢陸方協助情形。

航港局表示，目前船上人員均安，陸方救難船東海救111已前往事故現場救援，預計22時可抵達現場，海巡署基隆艦預計23時30分抵達現場，如有進一步訊息航港局將隨時發布新聞稿。

雜貨船「新華輪」為高雄港籍，IMO:34560，MMSI：416000032，總噸位:975，船長:60.45米，船寬:10米，船舶所有人:新華航業股份有限公司，最後一次船舶檢查日期為105年12月27日，載重線證書及檢查證書之有效日期至108年10月。