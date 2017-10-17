假冒調查局查案騙錢 判刑1年4月

2017-10-17 19:35

〔記者王定傳／新北報導〕邱姓男子不滿堂哥拒絕借錢給邱母，竟找來余姓女子等4人合作，假冒調查局幹員，到堂哥開設的地下六合彩簽賭站搜索，余女還假借名義「查扣」邱男堂哥身上的4萬餘元現金；新北地院依僭行公務員職權及冒用公務員名義詐欺取財罪，判5人4個月至1年4月不等徒刑。

判決書指出，去年2月間，邱男因聽聞母親向堂哥借錢被拒，心生不滿，向周姓好友抱怨，余女得知此事後，拿出由中國國安黨所發的「新北市秘書、調查組長、國安偵查車」等證件，表示可出面檢舉邱男堂哥經營的六合彩簽賭站。

眾人討論後決定由周男假冒賭客簽賭，再由余女及其男友王男等人假冒調查人員搜索；同年3月2日，眾人按計畫行事，等周男簽注離去後，余女等人現身，佯稱自己是「調查局北機組」人員，因偵辦六合彩簽賭要進行搜索，還要邱男堂哥「轉過去，蹲下去，頭不要轉過來」，並「扣押」傳真機及六合彩簽帳單。

不僅如此，余女還要求邱男堂哥應將身上所有財物交付以移送法院，騙得4萬餘元；審理時，余女等人均否認犯行；法官不採信，斥責5人所為破壞公權力在人民心中的信賴感，犯後未能坦承犯行，其中，余女因趁機詐取財物，觸犯詐欺罪，刑度最重，其餘被告均犯妨害秩序罪；可上訴。