驚世夫妻虐殺3子女 再生2個冒名頂替

2017-10-17 17:54

〔記者蔡淑媛／台中報導〕李姓夫妻疑涉嫌家庭暴力，先後虐殺3名幼子至死再棄屍，台中市社會局指出，這對夫妻共育有6名子女，殺死3名幼子後，後來又生下一雙兒女，分別將排行老大的12歲女兒、老五5歲兒子和老六4歲女兒，頂替殺害的老二、老三和老四，去年被雲林社會局發現大女兒應就學卻一直未入學，因此3名子女被安置，後來轉至台中市社會局安置至今，安置情形良好。

大女兒透露弟被毆打隔天不見 社局起疑

台中市社會局家暴暨性侵防治中心主任侯淑茹指出，台中市社會局接手後，發現老五、老六身形和心智年齡明顯小於李家有報戶口的老三、老四10歲和9歲，大女兒也曾透露還有別的弟妹，小時候曾經看過弟妹被爸爸毆打，老三被爸爸毆打後隔天就不見了，只看到一個袋子，懷疑弟弟就在袋子裡，也說老五、老六也不是現在的名字，讓社會局警覺異常，通報雲林社會局。間接發現這起駭人聽聞的殺子棄屍案。

侯淑茹說，去年李母被發現大女兒有未就學情形時，丈夫已因詐欺罪入監，後來也發現她因偽造文書遭通緝，獨力照顧3名子女，而交由安置的李家3名子女，未發現有被虐情形，身心發展也正常，目前由寄養家庭照顧，期間李母也與子女見面過，大女兒在去年已就學，就讀四年級，但因為失學太久，目前有學習落後的情形。