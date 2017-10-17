14歲女兒未婚產女 34歲越南單親阿嬤快過不下去...

高雄市鹽埕分局七賢路派出所員警自掏腰包，協助一家人度過難關。（圖翻攝自網路）

2017-10-17 17:42

〔即時新聞／綜合報導〕年僅34歲就成為阿嬤，還得只靠20000多元扶養14歲女兒與剛出生的孫女，真的撐得下去嗎？高雄鹽埕警分局七賢路派出所警方上週深夜巡邏，發現幾名國中生抱著1個月大嬰兒，一問小孩是誰的，才知道是一名14歲少女未婚產女，而她的母親年僅34歲，靠2萬多元收入撐起全家。警方知悉情況後立刻集資購買尿布與奶粉贈送，並協助申請低收入戶補助。

綜合媒體報導，警方在詢問小孩是誰的之後，現場一名14歲少女大方承認：「我的啊！」，得知該少女與交往2年的未成年男友，未婚生下一名現僅1個多月大的女嬰。教育局指出，少女去年11月底時與他校高職男生發生性關係而被通報，但母親簽字表示不調查結案。至此開始，少女就學情況不穩，一年內至少中輟5次，目前已向校方請產假，社工資源已經介入。

警方查訪少女家庭，發現少女的母親年僅34歲，是位來自越南的新住民，她10多年前來到台灣，因為受到前夫家暴而選擇離婚。平時只靠在便當店工作所得的2萬多元負擔房租、學費與兩人生活，如今女兒又生孫女，讓她生活相當吃緊。她無奈表示：「只喝奶粉啊！我要工作一個月2萬塊，要繳房租繳電費什麼都要錢啊！」

而員警知悉後，與同仁一同自掏腰包購買物資贈送，並轉交社會局處理協助，少年嬤哽咽地不停道謝。警方指出，越南籍范女目前雖領有租屋補助，但因中文識字能力還有限，因此尚未申請低收入戶，社會局社工將協助申請。

而社會局指出，該少女目前正在坐月子中，預計下個月會返校上課。而這名1個月大的女嬰目前由母親與外婆照顧，而生父由於年僅17歲，男方家人仍在考慮是否出養女嬰。目前已先募集民間資源與福利補助，協助一家人度過難關。