掌摑又罵人 好市多奧客賠10萬元認錯

2017-10-17 16:10

〔記者黃建華／高雄報導〕好市多（COSTCO）高雄中華店洪姓女員工去年因制止許姓女會員「一卡帶8人」進場，遭許女同行的鄧姓友人吐口水辱罵「妳長得那麼醜還出來」，還被鄧男甩巴掌。洪婦提告，一審鄧男被依傷害及公然侮辱罪各判拘役30天、罰金8千元，鄧男上訴並賠償洪婦10萬元和解，高雄高分院今判決宣告鄧男緩刑2年定讞。

判決指出，去年10月30日上午10時許，50歲的鄧男與親友共9人一起前往好市多高雄中華店，因9人中僅其中一位許姓女子有好市多會員卡，違反該店一卡僅能帶4人入場的規定，鄧男一行人因此在地下一樓入口處遭60歲的洪姓女店員攔下。

鄧男不滿洪女阻擋他們進場，與洪女爭執，並辱罵她「妳長得那麼醜還出來，妳就回家吧」等語，並朝洪婦臉部吐口水；洪婦深覺受辱，上前拍打鄧男肩膀理論，鄧男又以右手反手甩了洪婦一巴掌，使其右臉部挫傷紅腫，憤而就醫驗傷提告。

高雄地院一審時，鄧男否認犯行，但好市多其他員工及主管，均稱目擊鄧男有動手打人及吐口水等行為，且洪女右臉挫傷紅腫明顯，法院勘驗錄影帶後認定證人說法屬實，依傷害罪判鄧男拘役30日，得以3萬元易科罰金；公然侮辱部分判罰金8千元。

鄧男上訴二審，坦承犯行，並賠償洪婦10萬元和解，合議庭今宣判維持一審量刑，但另宣告鄧男緩刑2年。全案定讞。