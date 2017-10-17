罵女法官討客兄、不要臉辯稱口頭禪 翁要吃牢飯

2017-10-17 16:07

〔記者楊國文／台北報導〕72歲林姓老翁質疑新竹地院林姓女法官審理其民事案件不公，竟當庭辱罵女法官「好像女人討客兄」，而該院刑庭邱姓女法官審理林翁所涉此件侮辱公務員案件時，林翁因不滿女法官不准他聲請傳喚林姓女法官出庭，竟辱罵邱女為「不要臉」，林翁為脫罪竟辯稱「這是口頭禪」；前案部份，林翁已被重判8月徒刑確定須入獄，侮辱邱女的後案部份，高等法院今判林翁5月徒刑定讞。

判決指出，100年間，陳姓男子與倪姓女子在新竹市發生車禍擦撞，由許姓員警繪製事故現場圖，倪女向陳男求償48萬元，後來發現事故現場圖可能繪製有誤，陳男轉向許男求償11萬元，再把其中1000元的「債權」轉讓給林翁，林翁遂和陳男一起向許男提告求償。

新竹地院民事庭審理時，林翁認為林姓女法官審理不公，要他提出許男的戶籍資料，竟當庭怒嗆女法官稱「做事情喔，不再這麼赤裸裸啦，做事情要閉俗一點啦，好像女人在討客兄一樣」、「你跟他（指許男）那麼好喔，你是晚上跟他一起睡喔，不然怎麼對他那麼好」等語。女法官不滿提告，林翁因為是妨害公務罪累犯，去年被判8月徒刑確定須入獄。

審理時還衍生「案外案」，原來新竹地院刑庭邱姓女法官開庭審理時，因林翁堅持傳喚林姓女法官出庭作證，並接受他的詰問，但未獲准，林翁竟辱罵邱女指「不要臉」。邱女不滿提告。

林翁否認侮辱邱女，辯稱邱女未落實程序正義，不准他傳喚前案的女法官林女，「我一急起來，才脫口而出說邱姓女法官不要臉，但這是我的口頭禪」。

高等法院不採信林翁辯詞，認為林翁在法庭上公開侮辱女法官，蔑視國家公權力，今判他5月徒刑，可易科罰金15萬元定讞。