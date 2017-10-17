駭人聽聞！疑家暴虐殺3幼子再棄屍

檢警尋找死者遺體的過程。（記者詹士弘翻攝）

2017-10-17 15:57

〔記者詹士弘／雲林報導〕李姓雙親疑涉嫌家庭暴力，先後虐殺3名幼子至死，分別棄屍或埋在雲林舊虎尾溪出海口處、桃園龜山及雲林崙背，其間幼兒未申報新戶籍，經戶政機關通報失蹤，由警方協尋，服刑中的雙親無法交代下落，經警方突破心防後，確定3名子女已經死亡，雲林地檢署今天偵查終結，依虐待致死與棄屍罪將還在牢中的兩夫妻起訴。

設籍在新北市的李姓男子和陳姓夫妻因案被台北通緝逃亡多年，在逃亡過程中育有6名小孩，李男和陳女因案在逃亡，藉機把當年僅7歲的兒子戶籍遷出，但一直都未遷新戶口，新北戶政所以失蹤人口通報警方協尋，直到夫妻落網，新北警方一路追到雲林探尋男童下落，兩人還騙警方說，因生了太多子女養不起，兒子已被陌生人領養。

由於細節充滿矛盾，雲林地檢署檢察官朱啟仁105年展開偵查，並找到李男的父親和12歲的大女兒；女童向警方表示，弟弟在102年就被爸爸打死，父親與爺爺一起合力棄屍台西鄉舊虎尾溪，迄今屍體未尋獲；李男在警方追問下，才坦承殺死兒子棄屍。

檢警進一步發現，李、陳另生有2名子女小恩（男，96年3月間生，下稱B童）、小文（女，97年7月生，下稱C童）亦均死亡。經查證，B童係於96年底至97年1月間，李家尚住在台北縣新莊市時，遭到父親毆打死亡，雙親同棄屍在桃園縣龜山鄉（現改制為桃園市龜山區，未尋獲遺骸）；C童則係雙親逃亡至雲林縣崙背鄉居住後，於98年1月間，因不詳原因猝死後，由雙親共同埋葬在渠等居住之雲林縣崙背鄉住處後方空地，檢警並於106年4月17日在前開空地挖掘出C童遺骸。

李男與陳女逃亡至雲林縣後，陸續於99年6月間、102年6月間生下1男1女，並用假身分填寫就診資料，前開1男1女出生後，就以此2孩童冒充為B童、C童身分生活。

目前李家3名小孩，都接受台中市社會局安置照顧。

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