16歲少女珠胎暗結 父控性侵不成立

2017-10-17 16:16

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹一名16歲少女被發現珠胎暗結，在父親追問下告知遭人性侵，其父遂提出告訴，但檢方發現，少女與對方發生多次關係，不像是性侵被害人應有的反應，全案不起訴。

新竹23歲一名蕭姓男子去年結識15歲少女，兩人陷入熱戀，蕭家人擔心兒子把持不住，要求不能與少女發生性行為，不過蕭男最終仍是「凍未條」，帶少女返回租屋處，並發生性行為，還搞大少女肚子。

少女父得知女兒孕事，逼問之下才發現少女已與蕭男有了性關係，帶著女兒看婦產科。少女父懷疑蕭男在女兒未滿16歲時與她發生性行為，造成女兒懷孕，怒控蕭男強制性交。

但蕭男否認性侵女友，他辯稱兩人之前是男女朋友，他記得是在女友去年6月份生日後過2週，也就是大約7月時才與對方發生性行為，16歲生日前未曾與她發生性關係，而且當時曾經過對方同意，並沒有強迫她。

少女則指控在去年5月間，即她16歲生日前幾天，下課後到被告租屋處，聊一下天就被他推倒在床上，脫她的衣褲，她有說「不要」跟「走開」，但蕭男仍強脫她的衣褲，並戴上保險套後發生性關係。

檢方調查，據少女供述，當天只有2人在房內，她沒有大聲呼救，只有說「不要」、「走開」，而被告也沒有壓她的腳，也沒有質問被告為何要這麼做，事後他就載她回家。後來還跟被告發生10幾次性行為，少女向檢警表示，第一次跟後面幾次都有說不要，但後面就沒有再拒絕被告。

檢方認為，少女控遭蕭男性侵害後，仍與對方相處，並讓蕭男載回家，之後還再去對方租屋處並發生性關係，與遭性侵的被害人對加害人有高度恐懼感，避之唯恐不及或強烈反應不同，且少女供述發生性關係時，對方沒有壓她的腳，也有戴保險套，沒有大聲呼救，事後也未向親友反映，更未報警或未驗傷，認定少女指述有瑕疵。

對於少女指述蕭男在她未滿16歲即發生性關係，經婦產科醫生推算少女受胎期間，應在去年7月中旬，與被告供稱2人發生性關係時間一致，也就是兩人發生性關係時，少女已滿16歲，且無其他積極證據佐證蕭男與未滿16歲少女發生性關係，因此認定蕭男犯罪嫌疑不足，予以不起訴。