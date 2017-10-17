騷包「特斯拉」撞進騎樓 面目全非GG了

市價超過300萬元的特斯拉Model S款的高階四門轎車，疑閃避轉彎車輛，失控衝撞騎樓柱子，整個車頭凹陷、毀損。（記者方志賢翻攝）

2017-10-17 16:04

〔記者方志賢／高雄報導〕車界最夯的電動車特斯拉Tesla，現身高雄市街頭！一名28歲梁姓男子昨開著市價超過300萬元的特斯拉Model S款的高階四門轎車，經三民區九如二路、哈爾濱街路口時，疑閃避轉彎車輛，失控先撞消防栓，再撞進診所騎樓柱子，整個車頭嚴重凹陷、毀損。

有網友將特斯拉失控衝撞騎樓的畫面，PO上網路，引起網友討論並留言「特斯拉毀了」、「600w毀了」、「這下痛死了」、「台灣第一撞？」、「太會跑了」、「沒辦法電動車變手推車」。

三民一警分局交通分隊表示，這起車禍意外發生在昨中午12時45分，63歲謝男駕駛TIIDA自小客車，沿九如二路內側快車道東往西行駛，並左轉哈爾濱街往南。

這時在對向車道，梁男駕駛黑色特斯拉高階四門轎車，沿九如二路外側快車道西往東行駛，看到轉彎的車後，向右閃避，導致失控撞進民宅騎樓柱子，整個車頭嚴重凹陷、毀損，引擎蓋也掀起。

警方表示，黑色車頭毀損，雙方都沒有酒駕，由於兩車沒有擦撞，黑色車的車主只能向法院提出侵權告訴索賠。

根據梁男告訴警方，他剛購買新車，車子還沒好，公司暫時提供特斯拉車代步，沒想到撞毀，他研判維修費用可能要上百萬元。