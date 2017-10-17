塑膠廢料當幌子 台越警方聯手阻百公斤大麻流通

警方與越南公安開向後發現百公斤大麻。（記者徐聖倫翻攝）

2017-10-17 15:50

〔記者徐聖倫／新北報導〕跨國緝毒！40歲吳姓男子今年2月在桃園大溪製毒工廠被新北市刑警大隊一舉破獲，警方向上溯源，發現還有約100公斤的大麻即將走私進入台灣，循線查緝發現本來要從基隆港進入的貨櫃輾轉到了越南，遂聯合當地公安部，找到這批大麻。

據了解，吳嫌有傷害、恐嚇、妨害自由等多項前科，他早在被逮前，就已聯絡加拿大當地毒販，欲進貨大批大麻來台，未料他在2月遭警逮，在警方積極偵訊下，終於說出他以塑膠廢料作為幌子，自加拿大夾帶100公斤大麻欲入台，警方於是對此展開追緝。

警方獲報該貨品應該是在上月底在基隆到港，沒想到適逢世大運期間，加上蔡英文總統早在今年6月針對毒品部分表示「我做總統一天，毒品防制就是第一要務！」這批貨櫃到貨卻沒人敢領，海關方面當然只能退貨，而警方再進一步追查，發現這批貨物將在運回途中靠港越南，遂聯絡當地公安部，協助進行查緝。

本月4日在我國駐越南警察聯絡官與越南公安部犯罪調查局通力合作，開櫃檢查果然發現7大箱大麻花，這些大麻花藏在貨櫃後段，紙箱做兩層夾層，上層由塑膠廢料掩蓋，下層就是大麻花，藉此魚目混珠。

本案藉由情資交換成功阻止毒品流通，新北市警局長胡木源表示，檢警將持續強化各國執法機關情資交換合作查緝，積極溯源，同時也強調，台灣並非毒品「轉運國」，更不是毒品「生產國」。

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越南公安協助開箱清查。（記者徐聖倫翻攝）