免費洗澎澎換衣服？街友阿銘：暖心警讓夢想成真

2017-10-17 15:49

〔記者許國楨／台中報導〕為讓街友不因外在影響民眾觀感，市府定期在台中公園提供行動沐浴車服務，但初期願意沐浴的街友只有2、3人，經公園派出所員警委婉說明沐浴車能洗澡又可換上乾淨的衣服，街友們頓時「吃好逗相報」，至今每次沐浴人數已增加到10人以上，街友阿銘說，暖心警讓大熱天也能沖個涼的夢想成真。

為讓街友在大熱天也能順利沖涼，社會局今年8月份開始在台中公園定期推動街友沐浴服務，每週三下午有行動沐浴車停在公園內供街友洗澡，行動沐浴車設計備有可拆洗的污水箱，使用時污水不會流落地面造成污染，也不須外接水電，並設有遮陽板、無障礙升降設施，一次可以提供2位街友同時沐浴，堪稱豪華型沐浴車款。

只是這項暖心的措施一開始願意沐浴的街友只有2、3人，經台中市第二分局公園派出所員警配合巡邏時，若發現街友即熱心招呼前往沖涼，委婉說明沐浴車能洗澡又可換上乾淨的衣服，鼓勵街友保持身體清潔、健康過生活，街友們頓時「吃好逗相報」，至今每次沐浴人數已增加到10人以上，還有人每次都提早報到搶頭香。

街友阿銘，現在每週三都到行動沐浴車報到，在這炎熱的天氣能夠好好沖個澡，換身乾淨的衣服，原以為是作夢，沒想到夢想成真；至於沐浴車不但提供乾淨的二手衣物，現場社工及員警還會與街友對談了解其背景及生活狀況，並提供相關就業訊息及一些犯罪預防觀念，希望街友能燃起重返社會意願，也懂得如何保護自己。