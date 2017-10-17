男恩將仇報性侵女金主 還電話連線她男友迫分手

2017-10-17 15:25

〔記者張文川／台北報導〕台北市萬華區男子林上恩，曾向女性友人小如（化名）借錢10萬元，竟恩將仇報，假藉還錢為由騙她到租屋處性侵、拍裸照，逼問密碼盜領24萬，用她的手機打給小如男友傳裸照、逼分手，還載著小如要去修理她男友，小如半途跳車向巡邏警察求救；台北地院依強制性交罪將林男判刑4年6月，另依強制、偽造私文書、詐欺取財等罪，併判可易科罰金之刑1年。可上訴。

判決指出，林男2014年12月計誘小如到府，暴力硬上2次，過程拳打腳踢，拍攝性愛照時還強迫她要笑，否則就再打，逼交提款卡和密碼後，還要她簽下委託取款同意書，「這樣法官也拿我沒辦法」。

林男還用她的打電話給她男友說，小如正和他在一起且發生關係，她已決定選擇林男，要和他分手，還要脅小如講電話附和，小如說話吞吞吐吐且帶哭腔，小如男友查覺語氣不對，擔心她安危，追問身在何處，他要報警。

林男得知後，憤而逼問小如男友住處，要去「處理」他，小如回說只知男友住哪一棟，不知地址，林男遂騎機車載她去找房子，騎至萬華區某街，正巧路邊有警察巡邏車，小如趁機跳車向員警求救，林男見狀加速逃逸，先後盜領2次小如戶頭各10萬、14萬元，並在「取款同意書」上允諾的10萬元加註改為24萬元。

林男被捕後宣稱是兩廂情願發生性關係，也不承認盜領，是小如答應要借她錢，委託他去領錢，他只承認加註更改同意取款金額。

北院合議庭認為小如控詞前後一致，而案發時曾到林男租屋處的林男友人證稱，有看到小如衣衫不整露出很害怕的表情，也有聽到林男在房間內和厠所內與小如「啪拍啪」和毆打的聲音，法官認定林男性侵2次，犯後狡辯毫無悔意，重判4年6月。