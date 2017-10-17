雨天拋錨高架路段 警「即刻救援」揪感心

2017-10-17 15:18

〔記者吳仁捷／新北報導〕家住台北的林小姐，開車行經台65線快速道路上，大雨磅礡碰上愛車拋錨，遲等不到道路救援車輛，她打110求助，板橋警分局大觀派出所兩名員警迅速到場，除了將巡邏車停在拋錨車後方保護，還冒雨陪著民眾等候救援車抵達，2名員警的熱心助人，讓林小姐一家人相當感動，她把過程PO網分享，引來民眾迴響。

警方表示，家住台北市的林小姐，15日上午開車載著母親、妹妹一家3人外出旅遊，車輛行經台65快速道路板橋路段時，因大雨造成車輛拋錨，林小姐把車停在快速道路旁，拿出車內的故障三角架，撥打電話等候道路救援，但因為當天為假日，氣候也不佳，道路救援量大，對方告知林女需等上一段時間。

眼看快速道路上車輛疾駛而過，因險些遭擦撞，險象環生，林小姐只好打110求助警方，板橋警分局大觀派出所警員林昱廷、吳佳晉獲報後，立刻上橋協助。

警車抵達後，員警將巡邏車停在拋錨車後方防護，擔心民眾站在路旁有危險，2名員警瞭解狀況後，貼心下車陪同林小姐一家人在雨中等待道路救援車抵達，等了一個小時才等到救援車；林女把這段救援過程PO到臉書分享，引來許多民眾按讚迴響，2名助人的員警林昱廷、吳佳晉在大觀派出所服務多年，得知助人善舉被PO網表揚，低調表示，是分內該做的事，板橋警方擇日在分局會議將表揚2警。